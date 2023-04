Il “mattone” resiste alla crisi Più transazioni ma prezzi stabili

Prima la pandemia poi la crisi internazionale e il conflitto in Ucraina ma non hanno intaccato il ‘mattone’: si continuano a cercare case da acquistare e per ora il prezzo di mercato si è abbassato di pochissimo, tanto da non avere quasi effetti sulle medie di riferimento. E’ quanto emerge dalla fotografia elaborata da Fiaip, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali, presentata alla presidenza della Regione Toscana. A Massa nel centro storico si va da un minimo di 1.500 euro al metro quadro ad un massimo di 2.200 euro. Scarse variazioni nelle aree limitrofe al centro (dai 1.800 ai 2.200 euro al metro quadro) e in periferia (1.400-1.700). A Carrara invece i valori del centro città si confermano più bassi: oscillano da un minimo di 1.200 ad un massimo di 1.500 euro al metro quadro. Le quotazioni si abbassano ulteriormente in Lunigiana dove la valutazione media per un immobile residenziale non di lusso ha un valore minimo di 600 e massimo di 1.400 euro al metro quadro.

In controtendenza gli immobili sul litorale: Montignoso (2.300-3.000 euro al mq), Marina di Carrara (2.000-2.300), Marina di Massa (2.500-2.800) e Cinquale (3.000-3.500). "Sulla costa è stato un anno sostanzialmente stabile – sottolinea Matteo Leoncini, presidente di Fiaip Massa Carrara –, seppure con un aumento delle transazioni e stabilità dei prezzi. L’unica eccezione per i fabbricati indipendenti, accessoriati da spazi esterni: vista la poca reperibilità il prezzo è leggermente aumentato, così come per quelli a ridosso della costa. Stessa situazione nell’entroterra lunigianese, dove il numero di compravendite ha avuto un segno positivo mentre le quotazioni degli immobili sono rimaste stabili. Qui l’incidenza del residenziale scende sotto il 50%: si registra un aumento della clientela straniera, soprattutto Nord Europa e Nord America, che acquista seconde case, soprattutto casali e rustici da riproporre nel mercato delle locazioni estive. Per Carrara, Massa e Montignoso le transazioni riguardano per il 60% immobili residenziali e per il resto seconde case con clientela proveniente dal territorio nazionale".