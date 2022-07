Muore un bagnino di Forte dei Marmi

Massa, 15 luglio 2022 - Ha trovato il suo ultimo approdo Maurizio Del Francia, bagnino di professione ma giramondo per vocazione. Una dipartita troppo prematura per lui che a 59 anni avrebbe avuto ancora tanti posti da esplorare, tante mete da raggiungere. Maurizio a Massa lo conoscevano tutti cosi come sapevano della sua passione per i viaggi.

D’estate lavorava come guardaspiaggia al Bagno Annetta di Forte dei Marmi. Nei mesi restanti partiva per tour avventurosi in altri continenti. Tornava sempre con storie straordinarie e incredibili da raccontare agli amici. Della sua vita fuori dell’ordinario una volta s’interessò anche il Corriere della Sera in un’intervista che bene fotografava il suo spirito indomito e indomabile.

Purtroppo negli ultimi anni a frenare la sua grande vitalità è subentrata una brutta malattia che ha portato con sé diverse complicazioni. Le sue condizioni sono peggiorate a tal punto che l’anno scorso aveva dovuto smettere di fare il bagnino. Il quadro clinico è diventato sempre più critico sino al decesso avvenuto giovedì, poco dopo la mezzanotte.

L’ultimo saluto a Maurizio, il cui fratello maggiore Riccardo è stato un indimenticato calciatore della Massese, verrà dato questo pomeriggio alle ore 15.30 alla chiesa dei Servi di Maria, a Marina di Massa.