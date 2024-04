Il logo per identificare la nostra unicità. Carrara più unica che rara è il simbolo disegnato da Lucia Lamacchia per infopoint e manifesti

Il rosone del Duomo, le Alpi Apuane e le spiagge. Sono i tre elementi su cui ruoterà il nuovo brand turistico pensato dal Comune in collaborazione con la graphic designer Lucia Lamacchia. Il nuovo brand è stato pensato per ‘giocare’ con le ultime quattro lettere di Carrara, con l’accento sulla parola ‘rara’ per definire l’unicum tra mare e monti della città. ‘Carrara: più unica che rara’ è il claim scelto. Da quest’estate il brand comparirà negli infopoint e nelle comunicazioni turistiche. Il disegno è stato presentato ieri dall’assessore al Turismo Lara Benfatto insieme alla dirigente Cinzia Compalati, con Lucia Lamacchia, che ha elaborato il nuovo brand. "E’ stato fatto un grande lavoro – ha spiegato l’artista – in modo da creare qualcosa che potesse racchiudere gli elementi chiave. Un vecchio articolo del 2010 uscito sul New York Times mi ha dato lo spunto per elaborare una proposta adatta a chi frequenta la città". Grande risalto sarà dato al rosone del Duomo, che nella parola ‘info’ andrà di fatto a sostituire con la sua forma rotonda la lettera o. "Questa campagna nasce dalla volontà di rinnovare l’immagine di Carrara, con l’aiuto di una creativa, e rendere la comunicazione più efficace" spiegano l’assessore e la dirigente.

La nuova veste grafica da ora in avanti sarà negli info point, nelle brochure, nei depliant e nel materiale promozionale. Questa estate ci sarà inoltre un’importante novità proprio per quanto riguarda gli info point. Il ‘Punto blu’ di Marina si sposterà in via Genova 1, affiancandosi per tutta la stagione balneare agli uffici del centro storico di piazza II Giugno 1 e dell’area archeologica di Fossacava.