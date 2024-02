Il liceo Classico Repetti premiato per la cultura ellenica: successo al concorso "Cantagrecia2024"

Il liceo Classico Repetti è stato premiato in occasione della Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica 2024. La cerimonia venerdì in diretta streaming dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma per la realizzazione della cover “Amor Patriae Vincit” nell’ambito del concorso “Cantagrecia2024“. A promuovere la continuità dell’antico è l’associazione Antico e Moderno che coinvolge studiosi (presidente il professor Guidorizzi), insegnanti di liceo e studenti universitari e liceali. Il Repetti ha aderito anche quest’anno a due iniziative di valorizzazione del mondo greco: “Ve lo racconto io il mito! VI edizione“ e “CantaGrecia2024“. La prima delle due prevedeva la realizzazione di un racconto originale ove siano protagonisti un personaggio o più personaggi di un mito greco attualizzato e rielaborato rispetto alla tradizione antica; la seconda prevedeva invece la realizzazione di un brano musicale incentrato su una figura mitica, storica o un motivo culturale della Grecia. La traccia musicale poteva essere originale o ricalcarne una nota, doveva essere accompagnata da immagini; ammesso italiano, greco antico, neogreco.

Dopo il successo dell’anno scolastico 2022/2023 (tre racconti pubblicati in antologia tra cui un terzo classificato ex aequo a livello nazionale), nel 2024 il Repetti vede pubblicati due racconti e ottiene un secondo posto al Cantagrecia, categoria “cover“. “L’alloro per Dafne“ di Laura Giovannacci (2A ginnasio) e “Medea a processo“ di Viola Ragaglini (2B ginnasio), riscritture dei miti greci (Apollo e Dafne e maga Medea), sono stati inseriti nell’antologia “Ve lo racconto io il mito 6”, edita dalla Libreria Mondadori di via Piave a Roma. Secondo posto per la cover della classe 2B ginnasio, “Amor Patriae Vincit”, rivisitazione della vicenda di Ettore e Andromaca sulle note di “Pastello bianco“ dei Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo vincitore: Edoardo Beccaria (testo, voce solista e chitarra), Francesco Fusani (chitarra), Beatrice Coppelli e Caterina Tarabella (coriste), Greta Formai (videomaker). Congratulazioni ai ragazzi di 2B ginnasio del Repetti; al terzo posto nella medesima categoria la classe 2B del liceo Dante Alighieri di Ravenna; primo posto per Lorenzo Colistra, classe 5A del liceo Fiorentino di Lamezia Terme. Ecco gli altri studenti del Repetti che hanno partecipato. Per “Ve lo racconto io il mito!“ Giulia Faggioni (1B ginnasio) con “Anche l’oscurità sa amare“, rivisitazione del mito di Ade e Persefone; Edoardo Beccaria (2B ginnasio) con “Le dieci fatiche di Monkey D. Luffy“, ispirato alle fatiche di Eracle; Anna Del Freo e Greta Formai (2B ginnasio) con “Il concorso di bellezza“, racconto ispirato al giudizio di Paride. Per “Cantagrecia”: il gruppo formato da Alice Braida di 3A liceo (voce e chitarra), Eleonora Figaia (testo, voce e montaggio video) e Edoardo Mariotti (batteria e montaggio video) di 3B liceo con la canzone “Torre di silenzi“, che riprendeva il mito di Procne e Filomela sulle note di “Il mio canto libero“ di Lucio Battisti.