Il libro d’artista come strumento Michelotti espone il suo progetto

La docente dell’Accademia, Monica Michelotti, relatrice al convegno ‘Linguaggi creativi del libro tra arte e scienza’. Giovedì all’Università di Modena e Reggio Emilia, al dipartimento Educazione scienze umane, la docente illustrerà ‘Il libro d’artista come strumento didattico’. Monica Michelotti esporrà un suo libro d’artista, realizzato per il tredicesimo Festival del Libro d’artista e della piccola edizione di Barcellona, dal titolo ‘I fiori del mio giardino’ e ‘Un libro un gioiello’ alla libreria antiquaria Prandi in viale Timavo 75 a Reggio Emilia. Inoltre sarà esposto alla mostra Libri d’artista Garden Books a Palazzo dei Musei in via Spallanzani 1 a Reggio Emilia, un libro realizzato da 39 studenti dell’Accademia di Belle Arti durante il corso di anatomia artistica della stessa docente Monica Michelotti. Gli studenti hanno realizzato 39 cartoline d’artista con diverse tecniche pittoriche: acquerello, pastelli e acrilici, dove sono rappresentati 38 fiori di Bach.