Il laboratorio è off limits da mesi "E il corso odontotecnico è monco"

Hanno messo in atto una protesta pacifica ma sono delusi e arrabbiati. Sono i ragazzi – con i genitori al loro fianco – della scuola Salvetti, che devono destreggiarsi con condizioni poco semplici per quanto riguarda la possibilità di sfruttare determinati spazi, specie laboratoriali. Ieri mattina, dopo la protesta andata in scena lo scorso novembre proprio sulle difficoltà nella gestione degli spazi, i ragazzi si sono trovati ancora una volta sotto palazzo civico con l’obiettivo di chiedere di essere ascoltati e poter risolvere le difficoltà. Con loro sono preoccupati anche i genitori, che vogliono per i figli il meglio in fatto di percorso di studi. "Mia figlia frequenta la classe seconda E della scuola Salvetti di Massa centro – spiega Elisa Bombardi, a nome anche di molti altri genitori – Ancora, ad oggi, sia il sindaco che la Regione si rimbalzano le responsabilità sul mancato allestimento dei laboratori di odontotecnica. La scuola che appunto hanno scelto i nostri ragazzi". La signora ’fotografa’ nello specifico la situazione del laboratorio di odontotecnica, che "non è stato ancora adibito: gli strumenti, i macchinari, i banchi e quant’altro sia necessario sono presenti – sottolinea – Ma si trovano a scuola, imballati, ormai da un po’....