“Il guaritore di maiali“ incontra l’arte di Grigò in “Transitus Suis“

Domani alle 16.30 il thriller storico di Lorenzo Beccati “Il Guaritore di maiali” sarà presentato dalla scrittrice Patrizia Fiaschi, con Simona Bertocchi moderatrice, in occasione della personale di Paolo Grigò al Museo Ugo Guidi 2. Beccati è un autore televisivo e scrittore italiano. Nato a Genova nel quartiere di Cornigliano, è stato anche collaboratore stretto di Antonio Ricci: è celebre soprattutto per aver dato la voce al Gabibbo di “Striscia la notizia” e “Paperissima Sprint”. Un thriller storico edito da Altrevoci Ed., ambientato a Genova nel 1589. "... In un convento vengono uccisi i maiali, primaria forma di sostentamento per i monaci e l’abate chiama Pimain, ex soldato e guaritore di maiali, per investigare sui fatti. L’uomo si aggira per il convento cercando di carpire il maggior numero possibile di informazioni, mentre a Genova serpeggia il terrore a causa di un serial-killer, chiamato dal popolo Artiglio, che uccide le donne sgozzandole. Sullo sfondo dei carruggi di Genova, con personaggi di rilevanza storica, Pimain svolge le sue indagini su entrambi gli eventi delittuosi...".

Paolo Grigò, nato a Cascina, è conosciuto per le opere scultoree collocate in chiese, musei e piazze italiane e all’estero, in Francia,Spagna, Portogallo, Germania, Capo Verde. Artista a tutto tondo è autore anche di opere pittoriche ispirate a tematiche varie; con la serie di dipinti “Transitus Suis-Trapasso del Suino”, esposte al terzo piano sempre del Museo Ugo Guidi 2, l’artista vuole porre in rilievo gli aspetti materiali legati alla carnalità del Maiale, tradizionalmente considerato simbolo di opulenza, ponendolo al centro delle sue composizioni in “...uno studio metaforico sulla crisi di questa società in cui mancano princìpi etici”. La caratterizzazione concettuale e la trattazione grafico-pittorica di Grigò obbligano il visitatore a guardare il soggetto, il “Suino”, in modo nuovo.