Il grido dei negozi che resistono "Riportate in città scuole e servizi"

di Alessandra Poggi Amano il loro lavoro, resistono alla crisi e tengono vive le loro attività, ormai storiche. Sono Trudi Caflish della pasticceria più antica della città, Lucilla Santucci del Bar Leon d’Oro di piazza Alberica, Gabriella Steffanini del bar-tabacchi di piazza Duomo e Ilaria Lodovici dell’ottica Bessi sotto la galleria via Roma. Quattro donne di età diversa, tutte tenaci che non si lasciano sopraffare dalla crisi del commercio né dal degrado della città. Quella del locale di Gabriella Steffanini è una delle poche luci accese di piazza Duomo, la “Cenerentola” della città. L’istituzione della Ztl, senza contromisure, nel corso degli anni forse non ha aiutato a mantenere vivo il tessuto commerciale di via Santa Maria e piazza Duomo. "Non ci sono ricette del perché resisto in una piazza deserta – dice Gabriella – ma c’è la voglia di venire tutti i giorni ad aprire il locale nella speranza di un domani migliore. Non può finire tutto così, ci deve essere un futuro per questa piazza dove si vede gente solo in occasione di funerali o cerimonie. Credo con forza che Carrara possa tornare ad essere bella e viva come un tempo, io ce la metto tutta, anche se per restare...