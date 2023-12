Il grande abbraccio tra bambini e anziani sul palcoscenico del Teatro di Natale

Bambini e anziani insieme al Teatro di Natale. Continua anche oggi, all’ex teatrino della Misericordia, a Villafranca, una festa natalizia dedicata ai bimbi e non solo, promossa da Krizia’s party. Palloncini, bolle giganti, musica e tanti giochi, per trascorrere un pomeriggio di divertimento tutti assieme. Ieri pomeriggio, in particolare, c’erano anche alcuni ospiti di Villa Angela, residenza per anziani di Bagnone e alcuni anziani che ogni giorno frequentano il Centro Alzheimer di Villafranca. Sono stati proprio loro a realizzare candele, segnalibri, pacchetti e molti degli oggetti curiosi e natalizi del mercatino allestito da Krizia. Si sono divertiti molto insieme ai bambini, con le bolle di sapone, i palloncini colorati, musica e laboratori. L’evento si ripeterà anche oggi dalle 14 alle 18, con la presenza di Babbo Natale, degli elfi, di Elsa del magico mondo di Frozen e del Grinch, pronto a fare ogni tipo di dispetto. All’esterno i volontari della Vab di Villafranca prepareranno caldarroste, cioccolata calda e vin brûlé.