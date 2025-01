Il gotha dell’oculistica a convegno

Oggi la Camera di commercio ospita il diciottesimo incontro oftalmologico apuano, un appuntamento molto atteso dai professionisti del settore. La giornata di approfondimento intitolata ‘Vecchie e nuove controversie in oftalmologia’, è organizzata da Franco Passani, ex direttore dell’oculistica dell’ambito di Massa e Carrara e da Andrea Bernardini, attuale direttore dell’unità operativa complessa di oculistica dell’Asl. I due medici rappresentano la continuità che conferma l’eccellenza apuana nella specialistica oftalmologica per la cura e la prevenzione delle malattie della vista.

A presiedere l’incontro sarà Vito De Molfetta, chirurgo oftalmologo, esperto a livello mondiale, ed Emilio Balestrazzi, professore all’Università Cattolica, insieme a Stanislao Rizzo e Michele Figus e a molti altri nomi del panorama nazionale. Durante la giornata saranno numerose le relazioni dei professionisti, con interessanti interventi degli esperti del settore.

"È per me motivo di orgoglio riuscire ad avere a Carrara i massimi esperti in campo oftalmologico – commenta il dottor Andrea Bernardini –. Questo incontro è diventato nel tempo grazie anche e soprattutto al lavoro del dottor Franco Passani, mio ex primario, un appuntamento imperdibile per gli esperti del settore. Rappresenta infatti un’occasione di scambio di conoscenze oltre che un momento di riflessione e di crescita professionale".