Il “Giro-E“ fa tappa in centro. In gara bici a pedalata assistita

La città di Massa sarà una tappa di partenza del Giro-E: si tratta di un evento collegato al certo più famoso Giro d’Italia ma che promette comunque di dare visibilità e promozione al territorio declinandole sul tema delle energie alternative. La notizia arriva dal centro Milano Congressi dove il sindaco Francesco Persiani ha partecipato alla presentazione nazionale del Giro-E.

"L’8 maggio Massa ospiterà la partenza della 5° tappa, alla presenza di Damiano Cunego, Claudio Chiappucci e tanti altri campioni del ciclismo e dello sport in generale – spiega il primo cittadino – Per l’occasione in piazza Aranci sarà allestito il “Green Fun Village“, ovvero un teatro di eventi per grandi e piccini per far sì che sia una giornata di grande festa. Il Giro-E – evidenzia ancora Persiani – accompagna il Giro d’Italia attraverso delle tappe che sono più corte rispetto a quelle dei professionisti. Di per sé non è una gara vera e propria ma un’occasione di incontro e di confronto sulla mobilità sostenibile, dolce e green, cercando soprattutto di coinvolgere i giovani assieme alle glorie del ciclismo e dello sport. I cittadini, se vorranno, potranno cimentarsi in una delle tappe del Giro-E con delle biciclette elettriche. L’iniziativa è organizzata da 6 anni ma solo da 2 è abbinata al giro d’Italia. La nostra città sarà il punto di partenza della tappa Massa-Lucca, mentre si correrà per il Giro d’Italia Genova-Lucca".

Organizzata da RCS Sport, la competizione è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019. Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l’evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso; a cambiare sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore. Il Giro-E si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa che abbiano la pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250W per raggiungere una velocità massima limitata a 25 km/h, fornite dal proprio team di appartenenza. L’arrivo della tappa avviene prima del traguardo del Giro d’Italia, ma comunque sotto allo stesso Arco e la premiazione è sullo stesso podio dei professionisti.