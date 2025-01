Il futuro si chiama Emanuele Moretti: "Tempi incerti ma contatti ben avviati"

Manca la data ma sembra tutto fatto per Emanuele Moretti nuovo comandante della Polizia municipale di Massa. Moretti, spezzino, attualmente è dirigente a Roma della Polizia locale (XIV gruppo ’Monte Mario’). E’ nella capitale dal 2014 (è stato nei gruppi ’Torri’, ’Marconi’ e ’Nomentano’) e sta lavorando da tempo agli eventi del Giubileo. Eventi che prenderanno il via a primavera. Proprio per questo motivo i tempi del suo arrivo sono ancora incerti. Si parla di marzo ma potrebbe anche essere aprile. Intanto sono proseguiti i contatti con Massa. Moretti ha incontrato sia il sindaco Persiani che il comandante dei vigili Vitali. Perchè il passaggio avverrebbe tramite quello che nel gergo si chiama ’interscambio’. Vitali a Roma e Moretti a Massa.

"Ho presentato Vitali – dice Moretti – al comandante generale della Polizia municipale di Roma. Sapevo già che era bravo, mi ha fatto una buona impressione. Con Persiani – dice ridendo – ci conosciamo, siamo entrambi avvocati". Moretti si è laureato in Giurisprudenza a Pisa con abilitazione alla professione di avvocato conseguita presso la Corte di Appello di Genova. Vanta una lunga esperienza. E’ stato anche nella nostra provincia, per quasi 6 anni funzionario della Polizia municipale di Carrara dopo il perimo incarico svolto a Casalecchio di Reno. In seguito, dal 2005 al 2007, è stato funzionario della direzione di amministrazione della Marina Militare della Spezia e poi per ben 7 anni, sempre alla Spezia, funzionario ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria delle Dogane. Quindi l’incarico a Roma.

"Conservo bei ricordi di Carrara – afferma – e conosco molto bene anche Massa. Sono posti vivibili. Quei luoghi mi sono nel cuore. Penso sia un territorio unico al mondo dove in pochi chilometri si passa dal mare alle alpi. Stupendo. Alle Dogane, invece, era un lavoro diverso, ero all’ufficio contenzioso e si trattavano cause milionarie". Moretti, che si considera un "emigrante con la laurea", è pronto per una nuova avventura, quella che lo riporterà vicino a casa, alla sua Spezia, dopo 11 anni trascorsi a Roma. "E’ ancora prematuro – afferma – ci sono degli step da fare. Però è vero che si tratta di una seria probabilità. I contatti ci sono stati e altri ci saranno. Vedremo. Comunque sarei ben felice di venire a Massa".

Luca Cecconi