Il futuro di Imm Carrarafiere. Nasce l’idea dell’hub polifunzionale per accogliere concerti e sport

di Daniele Rosi

Prosegue nel segno del risanamento il lungo processo di ripartenza di Imm-CarraraFiere. Il bilancio 2024 sarà approvato nelle prossime settimane dall’assemblea dei soci, ma al momento il dato certo che si registra è una perdita dell’ultimo esercizio di circa 500mila euro considerati ammortamenti, l’Imu e il differenziale del danno degli effetti del maltempo. Una previsione comunque migliorativa rispetti agli 800mila euro di passivo che sembrava dovesse esserci fino ad alcuni mesi fa. Il lavoro da fare in futuro dovrà quindi per forza di cose proseguire con la massima attenzione e l’idea soprattutto di una programmazione ad hoc, così come fatto almeno negli ultimi anni da quando Sandra Bianchi è stata nominata amministratore unico di Imm-Carrarafiere.

La commercialista fiorentina, a cui da pochi mesi l’assemblea dei soci ha rinnovato il ruolo di amministratore unico, dando mandato per stilare un nuovo piano industriale che preveda non solo il consolidamento aziendale, ma anche una ripartenza commerciale, è intervenuta ieri in Comune nella commissione bilancio presieduta da Benedetta Muracchioli per fare un punto della situazione sullo stato di salute della struttura di Marina. In commissione anche l’assessore Carlo Orlandi. Dopo aver garantito continuità lavorativa ai dipendenti e gestito la situazione relativa agli esuberi, con parte del personale riassorbito da altri enti pubblici, per il 2025 l’obiettivo dichiarato è raggiungere il pareggio di bilancio il prima possibile, continuando ad ospitare eventi e fiere distribuite lungo tutto l’anno a cui però aggiungere anche altre importanti novità tra cui concerti e spettacoli.

"Non ci sono più manifestazioni fieristiche in grado di coprire tutti i padiglioni che abbiamo - ha spiegato Sandra Bianchi - per cui ci ritroviamo ormai con una struttura che non viene sfruttata a pieno e che dovrebbe dunque avere un ruolo polifunzionale".

Nelle intenzioni c’è tra le altre cose la volontà di partecipare al bando comunale per il nuovo palazzetto dello sport, offrendo dunque un padiglione fisso tra i tanti disponibili dell’area fieristica da destinare esclusivamente per le attività sportive. Ma la nuova Imm 2.0, se così possiamo chiamarla, proverà ad allargare il campo anche alla parte dedicata agli spettacoli e ai concerti, provando dunque a diventare un vero e proprio hub polifunzionale che possa servire non solo come spazio fieristico ma anche per spazio dedicato a eventi di vario genere, più di quanto già fatto fino ad ora.

"Per il prossimo triennio l’idea è di organizzare un festival di musica da ospitare negli spazi esterni - ha spiegato l’amministratore unico - durante la stagione estiva e spettacoli in inverno all’interno dei padiglioni. Quest’anno ci sarà il primo lancio del festival. Imm ha partecipato anche al bando del Comune per l’organizzazione della White a giugno e in genere si sta provando a riportare qualcosa riferito al marmo, instaurando magari rapporti con la Marmomac di Verona e fare qualcosa di più piccolo collegato con essa a Carrara".