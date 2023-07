Il futuro dei borghi montani Progetti delle coop di comunità per salvare Guinadi e Torrano

’Tenere in vita la storia’ è il progetto del Comune di Pontremoli che, grazie al finanziamento da quasi 200mila euro della Regione Toscana provenienti dal Fondo Montagna e altri 22mila dal bilancio comunale, mira a tutelare l’identità storica e sociale di due comunità. Fra i diversi ambiti di intervento previsti dal bando regionale l’amministrazione comunale aveva assunto quale punto qualificante la ‘promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali nonché della cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di comunità’, allo scopo di concorrere allo sviluppo delle due cooperative di comunità presenti sul territorio comunale cioè Torrano domani e Guinadi 73.

Torrano e Guinadi rappresentano due frazioni montane con comunità vitali ma dove si sono colti segnali ed effetti di disgregazione destinati "ad accentuarsi senza la messa in campo di programmi e interventi socio-economici in grado di concorrere al consolidamento di innovative forme di coesione sociale". Aiutare le due comunità significa anche "concorrere allo sviluppo delle azioni economiche, con particolare riguardo a forme innovative di turismo sostenibile, culturali e sociali previste dai programmi delle due cooperative". Aree montane, fra 500 e 800 metri di altezza dove agricoltura, castanicoltura, allevamenti di bovini e ovini sono economie trainanti, non solo di sussistenza ma la popolazione invecchia e diminuisce in numero anno dopo anno.

Le due cooperative, rimarca l’amministrazione, "hanno come obiettivo l’inversione delle tendenze in atto, individuando nuove forme di solidarietà e percorsi di sviluppo compatibile con le caratteristiche dell’ambiente, valorizzando le vocazioni turistiche dei territori e dei nuclei rurali, in particolare mediante il recupero e riuso del vasto patrimonio immobiliare storico, disponibile per nuove forme di residenzialità, sia temporanea, sia fissa". I progetti si propongono di riqualificare gli spazi pubblici nei borghi per aumentarne l’appetibilità turistica e tutelarne l’identità storica. La cooperativa “Torrano Domani” prevede l’ampliamento della piazzetta in località Valle per aumentare lo spazio di incontro e scambio sociale, realizzando un solaio a sbalzo in acciaio cemento pedonale, e un contributo al completamento dei lavori di recupero dell’edificio rurale nel borgo storico adibito a sede della cooperativa e centro erogatore dei servizi. La cooperativa “Guinadi 73” prevedeil il recupero di quote di pavimentazione in selciato lapideo del percorso interno al borgo di Guinadi, il rifacimento di quote di manufatti in pietra per lo smaltimento delle acque meteoriche e la posa in opera di nuova pavimentazione. Già avviata la gara e i lavori potrebbero essere appaltati nelle prossime settimane.