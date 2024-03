“Il folletto mangiasogni” porta bambini e ragazzi al ‘Guglielmi’

Parte oggi al Teatro Gugliemi il programma di appuntamenti dedicato alle scuole. In matinée, fino al 24 maggio, 8 spettacoli per gli studenti, dalla materna alle superiori. Una rassegna che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi, e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. L’apertura della rassegna è affidata a “Il folletto mangiasogni” di Gianni Ferma e Daniele Dainelli. Uno spettacolo liberamente ispirato a Il Mangiasogni di Michael Ende, prodotto dalla Compagnia Fratelli Di Taglia. In un bosco tutto bianco vive uno strano folletto: è il Mangiasogni, un buffo ometto dal colore della luna, occhi sfavillanti come le stelle, bocca straordinariamente grande e soprattutto affamato di brutti sogni, che a lui piace mangiare con forchetta e coltello. Aspetta che un bambino lo chiami per correre a mangiargli il brutto sogno. Alcuni di questi sogni, i più strani e paurosi, non li ha mangiati ma li ha catturati e li conserva nel suo bosco fantastico.

Mercoledì 6 sarà la volta di “Sei stato tu”, con Giacomo Bogani, Yele Canali e Julio Escamilla: con un approccio ironico e sorprendente alla realtà e alla sua rappresentazione, propone un tema molto sentito fin dai primi anni della vita sociale, ovvero il rispetto e le regole di relazione tra pari e con gli adulti. Il programma prosegue venerdì 5 aprile con “Efesto. L’arte dell’inventare” di Enrico Montalbani con Lorenzo Monti. Mercoledì 10 aprile arriva “L’ho inventato io, Antonio Meucci” con Paolo Ciotti e Alessandra Comanducci- Mercoledì 17 aprile “Il settimo continente” di e con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda, Luca Oldani. Mercoledì 8 maggio “Gaia, come stai?” di Silvia Elena Montagnini e Marco Pasquinucci, con Emanuele Niego. E mercoledì 15 maggio va in scena “I bulli siamo noi” di Anna Manfio e Davide Stefanato. Ultimo appuntamento venerdì 24 maggio: da I promessi sposi di Alessandro Manzoni, “Questo... non s’ha da fare”, prodotto da Manifatture Teatrali Milanesi.