Il film della Cortellesi gratis al Garibaldi

Venerdì alle 9,30 alla nuova sala Garibaldi di via Verdi a Carrara sarà proiettato per gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori cittadine il film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’. La proiezione gratuita rientra nell’ambito delle iniziative in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ed è organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’. Al termine della proiezione, a cui è stata invitata anche la consulta delle Politiche giovanili, seguirà un dibattito a cui parteciperanno la sindaca Serena Arrighi, la vicesindaca e assessore alle Pari Opportunità Roberta Crudeli e Francesca Menconi del centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’. "Quello di Paola Cortellesi è un film molto che affronta un tema purtroppo sempre molto attuale – sottolinea la vicesindaca Crudeli – Negli anni, grazie a lotte e rivendicazioni, abbiamo assistito a grandi cambiamenti attorno alla figura della donna ma a non cambiare mai è stata la violenza nei loro confronti".