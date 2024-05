Il festival del futuro è... (da) remoto. Le professioni digitali in vetrina per fermare l’emorragia di giovani

Conto alla rovescia per il “Festival Futuro (da) Remoto” che debutta in Lunigiana domani 17 Maggio nella sede dal Country Club di Pontremoli. Il progetto, denominato “Nuove opportunità per i giovani della Lunigiana”, presentato dall’associazione Start-working Pontremoli Aps, che dal 2020 lavora per attrarre lavoratori da remoto provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia. All’evento parteciperanno aziende e ospiti d’eccezione, da ScuolaZoo a Cisco,passando per Caffeina e influencer con centinaia di migliaia di followers. Ma è dedicato in particolare ai giovani lunigianesi under 30 che vogliono esplorare le nuove frontiere delle professioni digitali e del lavoro (da) remoto che può essere svolto ovunque, anche da casa.

Il Festival infatti offre l’opportunità ai partecipanti di scoprire le possibilità di costruire una carriera nel mondo digitale con l’obiettivo di rimanere a vivere in Lunigiana. In agenda una serie di presentazioni coinvolgenti, giochi divertenti e sessioni interattive con ospiti d’eccezione come Fabio Tognetti (Emotional Trainer in grado di stimolare e provocare, stupendo e divertendo), Henry Sichel (Founder e General Manager di Caffeina, una delle principali agenzie di digital marketing d’Italia), Elena Pozzetti di ScuolaZoo (una delle aziende più amate dalla generazione Z), Luca Ceresoli di BuddyJob (startup che si definisce: "quelli con cui puoi parlare di lavoro"), Elisa Piscitelli (Ceo e Co-founder di Futurly, startup di orientamento sviluppata tra Milano, Harvard e il MIT), Alessandro Erta ed Eleonora Nardini di Cisco (una delle principali società tech del mondo), Daniela Cremona, Paolo Razzauti e Leonardo Fantini (fondatori di due realtà spezzine che hanno avuto successo grazie al digitale e all’e-commerce) e Valentino Riccitelli (studente di start2impact che grazie a uno dei loro Master ha poi ottenuto lavoro come influencer marketing specialist).

I partecipanti potranno prendere parte a presentazioni, workshop, giochi interattivi e sessioni individuali per scoprire le professioni digitali più richieste dal mercato del lavoro. Inoltre, grazie alla partnership con start2impact University, saranno erogate 4 borse di studio del valore di 1.500 euro ognuna, grazie a Comune di Pontremoli, Lions Club Lunigiana e Rotary Club Pontremoli Lunigiana per frequentare Master in Digital Marketing,Full Stack Development, UX/UI Design, Data Science.

Natalino Benacci