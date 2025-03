Il felice bilancio di Tisg. Più di 400milioni di ricavi. Una crescita costante

Record di ricavi per The Italian Sea Group. L’azienda leader delal nautica di Giovanni Costantino riceve l’approvazione del bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. I ricavi totali chiudono a 404,4 milioni di euro, con un aumento dell’11i per cento rispetto all’esercizio precedente.

I risultati che oggi il consiglio di amministrazione ha approvato - spiega Giovanni Costantino - confermano ancora una volta la nostra forza e flessibilità, che ci hanno permesso di affrontare con successo un anno caratterizzato da uno scenario macroeconomico e geopolitico molto incerto. Nonostante il contesto sfidante, abbiamo raggiunto un nuovo record di ricavi di 405 milioni. Un percorso di crescita sostenibile che ci ha portato a migliorare la nostra redditività, pur mettendo come sempre al primo posto la qualità dei nostri yacht. Inoltre, per confermare il nostro posizionamento distintivo in un mercato in forte crescita, stiamo avviando l’analisi preliminare di acquisizioni di realtà sinergiche al nostro core e legate ai bisogni dei clienti. Sebbene il mercato abbia vissuto una fase di normalizzazione dopo il picco del covid, siamo molto fiduciosi – conclude Giovanni Costantino – per il futuro, alla luce del crescente numero di armatori e della loro ricerca di soluzioni sempre più uniche.

Nel corso del 2024 Tisg ha consegnato ai propri armatori soluzioni uniche e innovative, come gli Admiral Platinum 78 metri e Jas 66 metri. Il 2025 vedrà nuovi vari iconici: dall’Admiral 72 metri disegnato da Giorgio Armani, a un Admiral 78 metri, con anche il primo Admiral Panorama 50 metri, oltre ai nuovi yacht Perini e Picchiotti, che contribuiranno al rilancio mondiale dei due brand.

Oltre al record dei ricavi consolidati del gruppo per l’esercizio 2024, bene anche i dati dei ricavi operativi, pari a 406 milioni di euro, con un aumento del 12,7 per cento rispetto al 2023. Il valore complessivo del portafoglio ordini, ossia il valore lordo dei contratti in essere relativi a yacht nuovi e non ancora consegnati alla clientela, al 31 dicembre 2024 è pari a 1,24 miliardi. Per quanto riguarda l’attività di ship building, sono in produzione diversi mega e giga yacht di lunghezza superiore a 60 metri, nonchè Tecnomar for Lamborghini 63, con consegne programmate sino al 2027. Nel corso del 2024, Tisg ha proseguito nel proprio piano di investimenti per 9 milioni di euro, in linea con la strategia di sviluppo e posizionamento di lungo termine già annunciata.

Successo anche per la prima edizione del Vision broker day di Tisg: evento esclusivo che ha visto la partecipazione dei sessanta broker più influenti del mondo dello yachting, provenienti da ogni parte del mondo. L’evento, della durata di due giorni, ha avuto luogo presso l’headquarter di Marina e ha rappresentato un’opportunità esclusiva per i professionisti del settore di esplorare a fondo non solo la realtà produttiva di The Italian Sea Group, ma anche la distintiva gamma di prodotti di ciascun brand, la strategia commerciale e il know-how che caratterizza l’azienda.