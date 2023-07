Il fascino delle montagne con il Cai Successo per il Colonnata Trek

Le escursioni estive organizzate dal Cai Carrara trascinano il turismo ‘lento’ sul territorio, una rassegna sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. E’ stato infatti un grande successo l’appuntamento di domenica con Colonnata Trek che ha richiamato più di 200 persone sui meravigliosi sentieri di Cima Duomo e Tamburone. Non solo residenti che volevano passare qualche ora lontano dall’afa della costa. Hanno partecipato tanti turisti di Milano, Pontedera e Verona che hanno potuto apprezzare le meraviglie dei nostri sentieri e conoscere il meraviglioso paese di Colonnata. Senza dimenticare l’importantissima merenda con il lardo conosciuto in tutto il mondo, offerta dalle larderie di Carrara.

Nove appuntamenti, tutti la domenica, e si riparte il 16 con destinazione Lunigiana: le guide del Cai accompagneranno alla scoperta della Via del Volto Santo da Lusignana a Bagnone. Il 23 tappa ad alta quota, quasi ‘glaciale’: da Lagdei, quindi alle porte della montagna parmense e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, a Marmagna. Ultimo appuntamento di luglio, domenica 30 con l’escursione da Passo Croce a Mosceta e ritorno. Si riparte il 6 agosto con un’altra tappa che inizia fuori provincia: da Stazzema alla Foce delle Porchette, Alto Matanna. Circuito ad anello domenica 13 agosto: dal Lagastrello al Monte Acuto, al Rifugio Sarzana e ritorno. Lagastrello. Il 20 agosto una tappa escursionistica dal Metato al Monte Piglione. Si conclude il viaggio domenica 27 agosto con l’escursione dal Monte Sagro al Rifugio Carrara. Per iscriversi: Cai di Carrara (via Apuana 3C, 0585776782, [email protected], sito www. Caicarrara.it) entro il giovedì precedente l’attività. Per i non soci Cai assicurazione obbligatoria.