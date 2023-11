Il Duomo festeggia la Madonna del popolo: triduo di cerimonie

Anche quest’anno Carrara festeggia la Patrona della "città storica", la Madonna del Popolo. Per una serie di eventi storici, nel 1961, i carraresi l’hanno incoronata regina della città e una consolidata tradizione celebra da molti anni la festa principale nella terza domenica di novembre. I festeggiamenti, nel duomo cittadino sono iniziati ieri pomeriggio e dureranno fino a domani con il triduo di preparazione animato dalla comunità di San Francesco, San Giacomo e dai padri del santuario della Madonna del Carmine. La recita meditata del santo rosario alle 17.30 e alle 18, la celebrazione della santa messa. Sono sospese le messe vespertine in tutte le chiese cittadine escluso il sabato in cui saranno celebrate le prefestive nelle parrocchie di San Francesco, San Giacomo e Duomo. Domenica, giorno della ricorrenza, la Santa Messa in Duomo delle 10.30 sarà animata dai bambini e dalle famiglie darà inizio a questa giornata solenne con la celebrazione di don Piero Albanesi (nella foto). La solenne liturgia sarà presieduta da Sua Eccellenza Gianni Ambrosio.