Il dono di saluto a due finanzieri? “Una mano per l’Oncologia”

“Una mano per l’Oncologia”, l’associazione che raccoglie fondi per acquistare attrezzature per il reparto e creare iniziative con riscontri benefici e costruttivi per l’attività medico terapeutica, è il dono che due finanzieri, Carlo Manca e Raimondo Piras, hano voluto per il pensionamento e il trasferimento di sede. Alla festa di saluto hanno ricevuto il dono, generoso, che hanno girato all’associazione che opera nel reparto di Oncologia apuano. "La onlus – sottolinea il primario Andrea Mambrini – vive di donazioni. Negli ultimi mesi hanno avuto un grande e importante impulso che ha permesso la realizzazione di alcune iniziative per il reparto. E la dei finanzieri Manca e Piras, aldilà della sua consistenza, assume particolare rilievo". La solidarietà in Oncologia a Massa Carrara è cominciata nel 2009 quando l’allora primario Carrara, Maurizio Cantore, accompagnato dall’aiuto, Andrea Mambrini, forti di alcune precedenti esperienze e di riscontri sulla efficacia della musica nelle terapie oncologiche, fondano l’associazione “Donatori di musica”: l’obiettivo è invitare artisti, cantanti, musicisti, attori, personalità del mondo letterario, che possano intrattenere i pazienti regalando loro momenti di serenità. Fu un successo straordinario: in questi anni si sono 400 artisti di fama nazionale e internazionale, da Ron a Gabbani, Arbore, Paoli, PFM, Facchinetti, Giovanni Allevi, gli attori Sergio Rubini, Vergassola, Sandrelli, Lella Costa. A dicembre è nata la Onlus “Una mano per l’Oncologia”. Il pool medico poi conduce altri progetti sempre finalizzati al benessere dei pazienti quali il “Tea time”, sorta di riunione ludico-medico-terapeutica, il giovedì mattina per creare momenti di socializzazione e benessere nei pazienti oncologici. Il presidente è Maurizio Cantore, ora primario di Oncologia a Mantova, tesoriere Andrea Mambrini, il segretario Claudio Graif, ex primario di Oncologia di Bolzano, e il famoso pianista Roberto Prosseda è direttore artistico.