Il distretto si sposta in altra sede per la nuova Casa di Comunità

Il distretto di Montignoso si sposta dall’attuale Casa della salute di via Sforza a un altro immobile che sarà preso in affitto dall’Asl a poca distanza, lungo la stessa strada. Confermato, quindi, quanto annunciato dal sindaco Gianni Lorenzetti poche settimane fa. Durante questi due anni, infatti, il distretto di via Sforza sarà abbattuto, assieme a parte dell’ex plesso scolastico, e al suo posto nascerà la nuova Casa di Comunità finanziata dal Pnrr con circa 3 milioni di euro. La nuova sede temporanea, in via Carlo Sforza al numero civico 72, è un immobile di 372,24 metri quadrati lordi di superficie, dato ritenuto dalla commissione tecnica nominata dall’Asl rispondente, una volta effettuato un intervento di adeguamento già programmato, alle esigenze manifestate dall’avviso pubblico di acquisizione. La nuova struttura ospiterà le attività distrettuali. E’ previsto che nella sede provvisoria vengano realizzate 2 sale d’attesa, 1 locale per accettazione e servizi amministrativi, 1 ambulatorio per i prelievi, 1 ambulatorio per attività specialistiche, 4 ambulatori per medici di medicina generale. Saranno presenti ovviamente servizi igienici a norma, spogliatoi, depositi e altri necessari locali di servizio.