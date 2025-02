Il “Dialogo sul nostro tempo“ nel libro di Alessandro Volpi

Appuntamento con la cultura e i temi dell’attualità organizzato dall’associazione culturale Massa 5 Stelle, guidata dalla presidente Elda Baldi, che rinnova il suo impegno nel promuovere il dialogo e la riflessione attraverso il ciclo di incontri “Pagine Aperte – Dialogo sul nostro tempo”.

La manifestazione, che si tiene la seconda domenica di ogni mese, rappresenta un’opportunità per la cittadinanza di confrontarsi e discutere sulle trasformazioni e le narrazioni che caratterizzano il nostro tempo. Oggi alle 17 nel nuovo spazio dell’Associazione in Galleria Sanzio 10 per questo secondo appuntamento l’ospite sarà il professor Alessandro Volpi (nella foto), docente di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa.

Durante l’incontro, il professor Volpi presenterà il suo ultimo libro, “L’America secondo Trump – prospettive economiche e scenari globali”. Quest’opera, di grande attualità, offre spunti di riflessione sul ruolo degli Stati Uniti nel contesto internazionale e sulle possibili implicazioni future che tali dinamiche avranno sugli altri Stati e la vita quotidiana di tutti noi.

L’associazione Massa 5 Stelle invita tutta la comunità a partecipare a questo spazio di dialogo dove le voci degli autori si uniscono ai contributi dei cittadini, arricchendo il dibattito sul nostro tempo.