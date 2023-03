Il dialetto Un libro di Fabio Cristiani Poesie e modi di dire in massese

“Cuscì a ne saren mai soli” è Il nuovo libro dello scrittore Fabio Cristiani (Tara Editoria), una raccolta in dialetto massese, poesie e modi di dire che appartengono al nostro tessuto sociale, un tessuto che rischia di sfilacciarsi e di perdere la consistenza tipica delle forme dialettali che lo contraddistinguono. Fabio Cristiani è nato a Viareggio ma vive e lavora a Massa. Da oltre trent’anni si occupa di teatro, come attore e autore. Ha al suo attivo molteplici pubblicazioni di opere teatrali che hanno riscontrato ampio consenso di pubblico.

"Cristiani si caratterizza indubbiamente per il recupero di tematiche e moduli espressivi tipici della migliore tradizione dialettale massese sia in riferimento al soggetto e agli argomenti, sia in relazione agli aspetti più prettamente stilistici – scrive di lui Massimo Dalle Luche nella nota introduttiva che accompagna il libro – . Nessuna lingua più del dialetto è capace, per la sua peculiare aderenza al reale, di assumere un ruolo evocativo e conservativo della memoria del passato che, per certi versi, diventa memoria del “futuro”, in uno slancio utopico verso la dimensione del tempo a venire". E cita il verso "… Ma en mezzo a coi colori ch’i se stingene e scunzumene, come se da un pittoro stracco i fussen tirati fora dal so sacco, a vede, da passion e tormenti, la to vita liberata, ch’al vole da tutte le parte, com’una farfalla dal solo embriacata ! E alora a me par d’arzintire enzin la to luntana,bela e franca risata, ch’al par ch’al diche, a tutti i cuori ch’i t’han amata: "A son rinata" dalla poesia "Quando a se penze, a la ma’". E’ il secondo volume edito da Tara Editoria inserito nella collana “Dialetto ieri e oggi”. Era già uscito, di recente, il libro di Dino Eschini, “Puisie fole sentimenti d’una Massa ch’a me pare ‘ncammò bella“. Il dialetto è infatti il filo conduttore della collana che l’editore Daniele Tarantino ha scelto per promuovere e valorizzare questa forma di comunicazione popolare che rischia di essere dimenticata. L’opera sarà presentata il 21 marzo nella Giornata mondiale della poesia, in compagnia di famosi attori dialettali. E’ possibile trovare il volume da “Libri in armonia” in via Pacinotti e all’edicola del teatro inviale Eugenio Chiesa.