Il derby della beneficenza ’Old Firm’ per aiutare l’Aldi

Un derby scozzese in Lunigiana, per raccogliere fondi. Al campo sportivo di Pallerone il primo ‘Old Firm Lunigiana’. Old Firm è un termine inglese per indicare la rivalità tra Celtic football club e Rangers football club, le principali squadre della città scozzese di Glasgow. La rivalità affonda le radici in quella che è più di una semplice competizione sportiva: è condizionata da una serie di complesse dispute incentrate sulla religione (cattolicesimo dei tifosi del Celtic contro protestantesimo dei tifosi dei Rangers) e sulla politica (unionismo dei tifosi dei Rangers contro indipendentismo dei tifosi del Celtic). A dare vita a questo singolare evento due squadre amatoriali lunigianesi: la prima, Farafulla, nasce nel 1998 da un gruppo di amici con base fissa al pub the Grapes di Pontremoli, con un modo differente di vedere il calcio, dove le vittorie contano, ma più che altro hanno valore l’amicizia e lo stare assieme. Venticinque anni di battaglie sul campo, di divertimento, di feste, ma anche di solidarietà e integrazione. L’altra, Asd Rangers Soliera, nasce nel maggio 2017 come associazione sportiva, una squadra presente nel campionato amatori Uisp. Tra le sue attività anche l’organizzazione di eventi e feste a Soliera Apuana, come la tradizionale ‘Cena n’tl borgo’ e l’apertura, in prossimità dell’area verde, di un Circolo Endas dopo che era stata chiusa anche l’ultima attività nel paese. Ma la partita, vinta dai Rangers, è stata soprattutto una serata di amicizia, che ha permesso di devolvere un contributo alle attività dell’Aldi, Associazione lunigianese disabili, costituita a fine 2002 per volere di un gruppo di famiglie lunigianesi, nelle quali è presente un familiare disabile fisico o psichico. Fin dalla costituzione l’Aldi è impegnata in attività che si prefiggono il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia del diversamente abile.

Monica Leoncini