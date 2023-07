Il cuore dei donatori Fratres Premi e borse di studio "Nuovi obiettivi e progetti"

Prosegue l’impegno dei Fratres pontremolesi nella raccolta del sangue. I donatori del gruppo presieduto da Armando Mastroviti si sono riuniti nella chiesa della S.S. Annunziata per la tradizionale festa del sodalizio, sorto nel 1956. Il presidente Armando Mastroviti ha ricordato il nuovo look del centro trasfusionale all’ospedale di Pontremoli che contribuirà a far alzare il numero delle donazioni. Il presidente ha sottolineato che pur nel calo generalizzato il gruppo nel 2022 è riuscito a produrre 892 prelievi, un dato significativo. Uno degli obiettivi del 2023 è il ritorno nelle scuole per l’attività di sensibilizzazione dei giovani. E’ stata confermata per il 20° anno l’adozione a distanza in Sierra Leone di 6 ragazzi per la loro formazione scolastica. Inoltre il gruppo proseguirà la collaborazione con Telefono Azzurro e parteciperà alla Festa della sicurezza. Alla manifestazione sono intervenuti il presidente provinciale Fratres Alberto Albericci, il capogruppo Mario Mori, Angelo Ferdani promotore del progetto donazione e il sindaco Jacopo Ferri. Sono state consegnate le borse di studio alla memoria di Flavio Longinotti. Infine le premiazioni ai donatori. Ecco i nomi: (attestato di benemerenza 5 donazioni) Carmen Accaputo, Sandra Barbasini, Matteo Barontini, Antonio Carlotti, Lia Colombo, Leonardo Ferrara, Aurora Malossi, Luca Manetta, Andrea Martinelli, Emanuele Luca Martucci, Beatrice Olivieri, Marco Pedroni, Marta Perini, Paolo Pinelli, Cristiano Raza, Gian Maria Razzini, Davide Romano, Elia Santini, Giovanni Schiavi. (Piastrina d’argento 10 d.) Claudia Abertelli, Giovanni Armanetti, Riccardo Bassi, Paola Carulli, Ilaria Chiodi, Mirco De Mattei, Andrea Fruzzetti, Francesco Ghionda, Ivana Giorgini, Nicola Lucchini, Paola Marani, Andrea Matteoni, Paolo Necchi, Francesca Palagi, Lorenzo Peroni, Giovanna Rampini, Gabriele Sbrighi, Mirko Serati, Marilinda Talarico, Manuela Toma, Davide Venuti, Giulia Zinzula. (medaglia d’argento 25 d.) Francesco Ameglio, Mirella Bassi, Giuseppina Bianchi, Filippo Bottoni, Orlando Corsini, Mary Ercolini, Chiara Gussoni, Pier Paolo Lumachelli, Matilde Marino, Mattia Moro, Nicolò Palagi, Pierluigi Tamagna. (medaglia d’oro 50 d.) Sauro Benelli Enrica Drapchind, Massimiliano farris, Roberto Gussoni, Roberta Lecchini, Abramo Michelotti, Giacomo Ricci (croce d’oro 75 d.) Guido Magnani.

Natalino Benacci