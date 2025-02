Il coraggio è il nostro più grande super potere!!!

Incontro con lo scrittore Alessio Biagi per i ragazzi dell’Ospedale apuano della scuola ospedaliera IC Staffetti Massa 2. “Se uno il coraggio non ce l’ha non se lo può dare” diceva un famoso personaggio dei Promessi Sposi, ma alla Scuola in Ospedale della Staffetti Massa 2 il coraggio si trova insieme alle insegnanti e agli studenti che condividono momenti solidali con i bambini e ragazzi ricoverati. Il gioco, lo svago, l’incontro con gli altri forse non possono guarire malattie, ma l’effetto positivo che hanno le attività didattiche sulla terapia pediatrica è scientificamente provato. Le insegnanti della Scuola in Ospedale ci hanno invitati a partecipare ad un incontro con lo scrittore Alessio Biagi, che ci ha raccontato come ha iniziato ad appassionarsi alla lettura e scrittura, e si è offerto per leggere storie ai bambini. Lo scrittore ha poi donato un suo libro di fiabe illustrato alla biblioteca interna: leggere storie aiuta a trascorrere più velocemente le giornate di degenza, e spesso una storia di coraggio può ispirare i piccoli pazienti a raccogliere tutte le loro forze per affrontare le cure e gli interventi chirurgici come un cavaliere affronta e sconfigge un drago malvagio. Tra i prossimi progetti in programma le nostre insegnanti stanno lavorando per organizzare la “pet therapy” cioè la visita di piccoli animali domestici, in particolare cani, che sono addestrati appositamente per rapportarsi con i bambini ricoverati.