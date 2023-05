Il Comune vende un asilo a mezzo milione

Il Comune di Montignoso mette in vendita un fondo di proprietà, non a uso abitativo, dove si trova l’asilo nido privato e convenzionato ‘Allegri Monelli’ per oltre mezzo milione di euro. L’immobile, della superficie di 310 metri quadrati, si trova al piano terra del complesso immobiliare denominato ’Piazzetta verde’ in via Marina, a Cervaiolo. E’ stato dato in affitto alla società Allegri Monelli per destinarlo ad asilo nido nel 2019, con contratto in scadenza al 30 settembre 2024. L’immobile, però, non cambierà destinazione d’uso neppure dopo la vendita: resterà asilo nido e anzi il Comune fisserà l’obbligo per chi lo condurrà di accettare un bambino ogni sette, fino a un massimo di sette, indicati dall’ente e alle condizioni economiche dell’asilo comunale. L’importo a base d’asta è fissato in 589mila euro e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del maggior prezzo offerto in aumento rispetto all’importo stabilito a base d’asta. I soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta entro il 20 giugno al Comune di Montignoso.