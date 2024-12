Il Comune di Massa stanzia 50mila euro per i negozi: nuovo bando di contributi a fondo perduto

Il Comune di Massa mette a disposizione 50mila euro per i negozi del territorio, risorse a fondo perduto per aiutare le imprese commerciali. È pronto il nuovo bando di assegnazione dei contributi, come previsto dal regolamento di Valorizzazione Luoghi del Commercio.

Sono ammessi lavori di adeguamento o ristrutturazione, per imprese già insediate e nuove. Per "adeguamento" si intendono interventi sul locale di esercizio per conformarlo alle disposizioni su tende, vetrine, infissi e insegne. Per "ristrutturazione" si intendono interventi sull’unità locale, come restauro, ripristino o rinnovo degli arredi e beni strumentali, nel rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie e commerciali.

I contributi sono erogati sulla base degli importi richiesti dall’impresa nella domanda di assegnazione, fino al tetto massimo stabilito per ciascuna area e micro area. In tutto ci sono 15 aree, che comprendono il centro storico, il cuore marinello e i viali principali, e altre 4 micro aree che sono le gallerie commerciali.

Per l’apertura di nuove attività in fondi commerciali o artigianali rimasti vuoti da almeno ventiquattro mesi, sono previsti contributi con tetti massimi più alti. Le somme vanno da 4mila a 6mila euro al massimo per ciascuna attività. È necessario essere un’impresa commerciale o artigianale iscritta alla Camera di Commercio, avere il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività e essere in regola con i tributi locali.

Le domande devono essere presentate entro il 20 dicembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Massa.