"Il Comune come pagherà la Carrarese?"

CARRARA

Ringrazia i vertici della Carrarese calcio per aver anticipato i soldi per la tribuna dello stadio dei Marmi il coordinatore di Italia Viva Carrara Leonardo Buselli e punta il dito sull’assessore Moreno Lorenzini che considera reo di avere preso i tifosi per il naso. "Come la paga la tribuna l’amministrazione di Serena Arrighi se non c’è né il progetto esecutivo né il finanziamento, con un prestito da restituire alla società Carrarese come si può fare tra privati? Sulle esternazioni sullo stadio dei Marmi da parte dell’assessore Moreno Lorenzini pensiamo si sia fatto beffa dei tifosi e dei cittadini. In consiglio comunale nel rispondere all’opposizione l’assessore si è arrampicato sugli specchi".

Buselli sottolinea che l’assessore si era preso "i meriti di “avere spinto” la Carrarese ad anticipare i circa 200mila euro necessari per i nuovi varchi, parapetti, seggiolini e cartellonistica al fine di riaprire la tribuna inagibile da anni. Una specie di sponsor aveva detto, che però dopo l’approvazione del bilancio ad aprile, l’amministrazione avrebbe trovato una forma per poter restituire i soldi. Una procedura inammissibile e illegittima per un ente pubblico, anche se a studiare la forma per poter fare questa operazione finanziaria pare sia stato l’assessore Mario Lattanzi, al quale chiediamo di rendere spiegazioni pubbliche".

Chiede dunque di "chiarire se non è stato deliberato dalla giunta nessun finanziamento di un progetto esecutivo, come è possibile che la Carrarese Calcio sia stata incaricata di cercare i materiali, e a che titolo?" e chiede chiarezza sui tempi dei lavori allo stadio e che vengano trovati i fondi per realizzare al più presto la tribuna con procedimenti amministrativi corretti e non improvvisati".