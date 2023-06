Il Comune blinda la Festa della birra "Crediamo nelle date programmate Ha potenzialità per allungare l’estate"

L’amministrazione comunale rassicura le due società che dopo aver manifestato interesse ad organizzare la ‘Carrara Bier Fest’, hanno confidato al nostro giornale la possibilità di rinunciare alla data che va dal 13 settembre al 3 di ottobre. Sia per Marco Tonelli della Tc&T sia per Paolo Caldana della Tirreno Trade quello sarebbe un periodo troppo rischioso, a cominciare dal tempo ballerino, senza contare la fine della stagione estiva e il conseguente inizio della scuola. "Carrara Bierfest: nessun pasticcio, ma solo la volontà di prolungare la stagione turistica con un evento in grado di richiamare un grande pubblico".

Così l’amministrazione risponde alle perplessità sulla possibilità di realizzarla a settembre esternate dalle due aziende che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse aperta da Imm. "Siamo noi i primi a essere consapevoli dell’importanza della Carrara Bierfest, per il territorio ancor prima che per la stessa Imm-Carrarafiere –proseguono da palazzo civico –. Stiamo parlando non solo di un evento tradizionale e in grado di richiamare sempre un grande pubblico, ma anche di una festa nata per celebrare il lungo gemellaggio che lega Carrara a Ingolstadt. È quindi nostro massimo interesse che dopo anni di stop, la Carrara Bierfest torni a Marina e lo faccia nel miglior modo possibile. Questo, tuttavia, non significa necessariamente replicare vecchi modelli. ‘Perché si è sempre fatto così’ non è una risposta che rientra nel vocabolario di questa amministrazione, al contrario siamo convinti che se vogliamo far ripartire questa città dobbiamo avere il coraggio di cambiare e di sperimentare cose nuove. Noi crediamo molto nelle potenzialità di Imm-Carrarafiere come volano di sviluppo del territorio e pensiamo che sia giunto il momento di valorizzarle fino in fondo. Il 9 settembre a Marina ospiteremo il grande concerto di Francesco Gabbani, un evento che attirerà su Marina i riflettori di tutta Italia e che speriamo possa fare da apripista per altri appuntamenti di questo genere e di questa grandezza. Parallelamente abbiamo preso, di concerto con Imm-Carrarafiere, la Regione e gli altri soci, la decisione di posticipare la Carrara Bierfest a settembre. Siamo convinti che una manifestazione di questa portata possa servire ad allungare la stagione estiva portando importanti ricadute su tutto il litorale e diventando così motore turistico anziché, come avveniva in passato, andare a traino di quanto già presente in città".

"Questa nostra convinzione è stata messa nero su bianco nella manifestazione d’interesse preparata da Imm-Carrarafiere – concludono – alla quale le due aziende hanno partecipato conoscendo bene termini e modalità e quindi ci appare fuori luogo chiedere adesso di cambiare le date.Siamo e saremo sempre stati aperti al dialogo e al confronto e disponibili a venire incontro alle richieste organizzative delle aziende, ma dobbiamo tenere presente anche le esigenze dei commercianti locali e la necessità di prolungare la stagione per il bene di tutti".

