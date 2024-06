Il Colonnello Di Pirro a fine incarico: "Lascio questa bellissima terra"

"Questa per me è una festa speciale, dopo quattro anni di intenso lavoro mi accingo per la fine dell’estate a lasciare questa bellissima terra, che ho imparato a conoscere e apprezzare". Il Colonnello Americo Di Pirro in apertura del suo intervento ieri mattina ha spiegato che "nello stesso giorno lascerò anche il servizio attivo. Sono onorato di condividere questo momento, grazie per l’affetto che mi avete sempre dimostrato".

Dopo aver ricordato il sacrificio dei caduti – in particolare i martiri di Fiesole, di cui ricorrono quest’anno gli 80 anni dalla morte – e salutato le autorità presenti e gli studenti della primaria Alighieri di Massa, ha ringraziato la cittadinanza della provincia: "Lo faccio a titolo personale a termine del mio incarico e a nome dei carabinieri del comando, che continueranno a operare e in piena sinergia con le altre istituzioni per rendere sempre più alti gli standard di vivibilità di questo territorio". "La sinergia tra i responsabili della sicurezza nella nostra provincia è l’elemento chiave per ottenere buoni risultati e non è casuale: è stato ed è fortemente voluto dal prefetto, che ha rimarcato continuamente l’importanza del lavoro di squadra – ha concluso Di Pirro – Esprimo gratitudine al procuratore della Repubblica di Massa per l’efficace ed equilibrata opera di indirizzo che ci ha permesso di lavorare in un clima di collaborazione e fiducia. Presenti molti ospiti tra cui i sindaci di Massa Carrara, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il consigliere regionale Giacomo Bugliani.

I.C.C.