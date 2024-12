Il cimento dei “Nuotatori del tempo avverso”

Sono stati circa una cinquantina i nuotatori del tempo avverso che l’altra mattina si sono tuffati per salutare il vecchio anno e accogliere il 2025. I titolari del bagno Marchini a Marina di Massa hanno messo a disposizione le cabine e allestito a tema natalizio la location per accogliere al meglio i partecipanti. “Capobranco”, come si fa chiamare, è stato il dottor Elvino Vatteroni, promotore e sostenitore del ‘cimento’, perchè come ha sottolineato: "rafforza il sistema immunitario e fare il bagno al mare tutto l’anno è una pratica che fa bene al corpo e allo spirito".

Prima del tuffo non è mancato un saluto da don Ernesto Zucchini, parroco di Canevara, Forno e Resceto, che ha augurato buon Natale a tutti i presenti, auspicando salute e serenità. In rappresentanza dell’amministrazione comunale, il vice sindaco Andrea Cella che si è congratulato per l’iniziativa. Dopo il tuffo è stato offerto ai presenti un piccolo rinfresco per i tradizionali auguri di buon Natale. Il 24 dicembre poi il gruppo di nuotatori del tempo avverso si recherà a Lerici per il tradizionale tuffo di Natale. La pratica si definisce “cimento”, ossia cimentarsi a fare il bagno anche a basse temperature per rafforzare il corpo e far stare meglio lo spirito. L’associazione ‘Nuotatori del tempo avverso’ organizza i Cimenti in tutta Italia: la partecipazione è libera e gratuita ed è possibile restare aggiornati grazie alla loro pagina Facebook.