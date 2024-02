Il centro storico diventa museo ’Arte in negotium’ nelle vetrine. La città espone i suoi gioielli

L’arte contemporanea nelle vetrine del centro. Inizia oggi in città ‘Arte in Negotium 2024’, il percorso artistico che si snoda tra le principali vie e piazze di Carrara. La mostra punta alla valorizzazione delle attività commerciali che, per l’occasione, si trasformeranno in piccole gallerie d’arte per esposizione temporanea. All’interno dei fondi coinvolti, gli artisti aderenti allestiranno gli spazi disponibili con alcune delle proprie opere. L’iniziativa artistica è ideata da Francesco Bajni e dal direttore artistico Filippo Rolla, promossa dall’Associazione Pro Loco Fantiscritti e Tarnone per sostenere le attività commerciali di Carrara centro, offrendo inediti spazi agli artisti e alla loro arte contemporanea, sia scultura che pittura, utilizzando vetrine ed interni dei negozi come luogo della creatività umana.

La scelta di iniziare il 21 febbraio è per la concomitanza con la celebrazione Unesco della giornata internazionale della lingua madre per promuovere la madrelingua, diversità linguistica e culturale e il multilinguismo. E proprio nella mostra Arte in Negotium, la creatività dell’arte, intesa come ogni singolo mondo interiore rappresentato, incontra e dialoga con la promozione di prodotti commerciali, un viaggio tra linguaggi differenti che arriverà alla sua conclusione sabato 30 marzo.

In questo viaggio sarà fondamentale il contributo del Club fotografico apuano coordinato dal presidente Ennio Biggi. I fotografi faranno degli scatti ai lavori esposti nei negozi, conuna sorta di reportage fotografico. Le fotografie scattate, dopo un’attenta valutazione e selezione, saranno oggetto di una mostra fotografica a cura di Ennio Biggi e Filippo Rolla. Per la mostra fotografica si prevede l’inaugurazione intorno a metà aprile in uno spazio espositivo pubblico. Sarà inoltre organizzato un convegno parallelo alla mostra, con laboratorio pratico, sulla certificazione di origine dei prodotti, con l’obiettivo di aumentare il valore percepito delle produzioni artistiche da parte dei loro acquirenti. Apuana SB mettendo a disposizione la propria infrastruttura informatica avanzata garantirà la salvaguardia della proprietà intellettuale delle opere esposte e, grazie ad un sistema di Qr Code e puntatori georeferenziati su Google Maps, aiuterà i visitatori a muoversi tra le varie attività commerciali e non partecipanti alla mostra d’arte contemporanea diffusa.