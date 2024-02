Il centro sportivo di tutti. Benessere e socializzazione

La nostra scuola è ad Arpiola, un paese nel Comune di Mulazzo, in Lunigiana. Arpiola si trova tra due cittadine, Pontremoli a nord e Villafranca a sud-est. Fino a poco tempo fa, chi voleva frequentare corsi ginnici o praticare nuoto, doveva recarsi necessariamente a Pontremoli, dato che era il luogo più vicino con una palestra e una piscina. Da pochi mesi invece, a Groppoli, un paese vicino alla nostra scuola, sulla strada principale che congiunge Arpiola e Villafranca, è sorto un centro sportivo in cui è presente anche la piscina. Una realtà significativa per il nostro Comune, un luogo di socializzazione e di sport, un binomio importante in un territorio piccolo come il nostro.

Frequentando l’impianto sportivo innanzitutto si fa sport e sappiamo l’importanza del movimento per la nostra salute, inoltre è un’occasione per consolidare o creare amicizie con altre persone. L’idea è venuta a quattro fratelli, già impegnati nel settore imprenditoriale. Hanno acquistato i locali di un mobilificio ormai dismesso e hanno avuto l’idea di trasformarli in un centro sportivo. Da una parte hanno riqualificato un edificio già presente, dall’altra hanno creato un punto di ritrovo. Per saperne di più, abbiamo invitato in classe Elisa, figlia di uno dei fratelli fondatori. Ha accettato con entusiasmo il nostro invito e ci ha presentato la nuova realtà sportiva che alcuni di noi conoscevano già. Il centro sportivo è aperto dal lunedì al venerdì dallee 9 alle 21, mentre il sabato dalle 9 alle 12. Si possono praticare vari sport con istruttori: vi sono infatti corsi di karate, ginnastica dolce, fitness, cardio gym, ginnastica posturale, tabata.

Oltre alla sala corsi e a quella del karate, c’è una sala pesi dove, sotto la guida di un personal trainer, si possono fare esercizi con gli attrezzi. Il fiore all’occhiello del centro sportivo è sicuramente la piscina, con i corsi di nuoto e quelli di acquagym. Ma le novità proposte dal centro sportivo includono anche campi per praticare il padel, il beach volley e il paintball. Mentre il primo si trova in prossimità del centro sportivo, gli altri due sono a Virgoletta, una località nel Comune di Villafranca in Lunigiana. Abbiamo chiesto ad Elisa come la popolazione abbia accolto questa novità e lei ci ha detto che la risposta della gente è stata positiva. L’impianto sportivo è frequentato e questo è uno stimolo per investire in nuovi corsi e nuove attività. Sicuramente l’importanza dello sport è una cosa ormai assodata: lo sport fa bene alla salute, migliorando la qualità di vita delle persone; praticarlo insieme, con la consulenza di istruttori qualificati, è senz’altro più stimolante e divertente.