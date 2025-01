Il Centro Icaro compie vent’anni. Pieno di attività per festeggiare l’anniversario dello spazio giovanile

Il Centro Icaro compie vent’anni. Per celebrare questo importante traguardo, la Società della salute e il Centro Icaro hanno pensato a ‘Venti eventi’, venti proposte di natura diversa durante il 2025, con tutta la storia di Icaro e la sua peculiare caratteristica di essere un centro polivalente. Nel corso dei mesi si alterneranno incontri di formazione, culturali, spettacoli, in collaborazione con associazioni, scuole e servizi del territorio. La manifestazione si svolgerà in forma più ampia al Centro Icaro di Costamala, che costituirà il punto centrale, dove saranno realizzati spettacoli serali e altre iniziative culturali e formative e incontri aperti alla partecipazione libera della popolazione, ma potrà anche comprendere aperture all’esterno. Il ventennale si presenta anche come un contenitore aperto a tutti i servizi della Sds Lunigiana, che vorranno realizzare format innovativi e originali, spendibili anche nel futuro. Uno spazio importante sarà dedicato alle tradizioni del territorio e alla valorizzazione di tematiche storico-artistiche, attraverso mostre e momenti di valorizzazione del valore terapeutico dell’arte nelle sue varie forme.

Il Centro Icaro, inaugurato nel luglio 2005, nasce come progetto del servizio dipendenze di Aulla, mentre oggi è gestito direttamente dalla Sds Lunigiana. Icaro è rivolto a minori di età compresa tra gli 10 e i 14 anni e adolescenti tra i 15 e i 19 anni. Gli operatori-educatori svolgono funzioni di tutoraggio, animazione, accompagnamento e sostegno. Particolare attenzione è data alle attività espressive e artistiche, sono perciò stati attivati negli anni laboratori di pittura, musica, teatro, cucina e calcio e sono state create una sala musica, utilizzabile dai ragazzi come sala prove in modo autonomo e una sala polivalente, in cui vengono svolti corsi di formazione, incontri, proiezioni, concerti ed eventi culturali. Obiettivo centrale del progetto è rafforzare la funzione del Centro Icaro, quale polo attrattivo di numerose esperienze artistiche, educative e sociali destinate a tutti, in un’ottica multigenerazionale, con incontri dedicati a bambini, ragazzi, adulti e anziani, agli operatori socio-educativi e socio-sanitari, agli insegnanti e a tutti coloro che saranno interessati. Le modalità di svolgimento prevedono la partecipazione o fruizione diretta del pubblico, per affrontare temi di spessore culturale e sociale di volta in volta diversi, a seconda dello specifico momento dell’anno: il momento clou sarà a luglio, quando si festeggerà il compleanno ufficiale del centro. Primo appuntamento già fissato per il 30 gennaio dalle 9 alle 12, al Centro Icaro. Nell’ambito del progetto ‘Fili resistenti’, gli studenti delle classi terze medie della scuola secondaria di primo grado ‘Igino Cocchi’ di Licciana Nardi assisteranno a una narrazione drammatizzata incentrata sulla straordinaria storia di Irene Sendler, l’infermiera che salvò i bambini nel ghetto di Varsavia, in occasione del Giorno della Memoria. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Anpi di Licciana Nardi e di Tresana.

"In questi vent’anni – commenta il direttore della Sds Marco Formato – il Centro Icaro ha accolto, sostenuto e accompagnato centinaia di giovani nel loro percorso di crescita, creando uno spazio sicuro e stimolante dove sviluppare talenti, coltivare relazioni autentiche e costruire il proprio futuro grazie al lavoro instancabile del nostro team di educatori e volontari". "Siamo lieti di festeggiare i 20 anni del Centro – aggiunge il presidente Sds, Roberto Valettini –, punto di riferimento importante per i giovani lungianesi. Da anni il Centro collabora con le scuole e le associazioni, il nostro obiettivo è quello di aggiungere attività, oltre a quelle esistenti e di farle conoscere ad una platea sempre più ampia".