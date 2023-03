Il Cavallo di Staccioli: taglio del nastro a Tassonarla

TRESANA

Un nuovo appuntamento con TassonArt si terrà sabato alle 11 nel borgo di Tassonarla. Si tratta dell’inaugurazione di una scultura in bronzo realizzata dallo scultore fiorentino Paolo Staccioli, dal titolo ’Cavallo con Cavaliere’ posizionata fra le case in sasso dell’antico borgo.

L’evento è organizzato dal Comitato Insieme per Tassonarla, presieduto da Diego Bandinelli con la collaborazione della Pro Loco di Tresana e il patrocinio del Comune. A fine luglio tornerà la rassegna, giunta alla seconda edizione, che ha portato centinaia di visitatori a Tassonarla nella scorsa edizione.

Il Comune ringrazia il Comitato Insieme per Tassonarla per il grande impegno profuso per il successo della manifestazione che ogni volta richiama un folto e interessato pubblico di lunigianesi e di persone che vengono da fuori