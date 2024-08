Il cartellone Musica e danza protagoniste. Prima nazionale per ’L’ebreo’ con Nancy Brilli

Un cartellone ricco e articolato, pieno di musica con volti noti anche al grande pubblico. Un programma destinato a ripetere, se non superare, i numeri già di rilievo in fatto di presenze e abbonati al Teatro Guglielmi. La partenza, fuori abbonamento, è per sabato 5 ottobre, con il Galà pucciniano dell’Orchestra del Festival Puccini: un concerto per celebrare Giacomo Puccini a 100 anni dalla scomparsa. Diretti da Silvia Gasperini, ci saranno le soprano Marina Medici e Irene Celle, il tenore Hayk Vardanyan e il baritono Sergio Bologna. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre, arriva Arturo Brachetti con ’Cabaret-the musical’, per la regia dello stesso Brachetti e Luciano Cannito. Il 9 e 10 novembre è il turno di Maddalena Crippa e Maximilian Nisi in ’Un sogno a Istanbul’, una ballata per tre uomini e una donna di Alberto Bassetti, liberamente tratto dal libro ’La Cotogna di Istanbul’ di Paolo Rumiz. Dal 22 al 24 novembre sbarca Virginia Raffaele con ’Samusà’, per la regia di Federico Tiezzi (anche interprete), scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie e Daniele Prato. Lo spettacolo è valso a Virginia il Premio Duse 2023. Il 30 novembre e il 1 dicembre Arturo Cirillo presenta ’Don Giovanni’: il racconto di un mito usando forme e codici diversi, tra Molière, Da Ponte e Mozart.

Dal 6 all’8 dicembre una prima nazionale: Nancy Brilli presenta "L’ebreo" di Gianni Clementi per la regia di Pierluigi Iorio (produzione Diana Or.i.s/Mielemovie Produzioni). Allestimento e prove saranno a Massa per un settimana davvero intensa. Il 17 e 18 dicembre ecco Stefano Fresi in ’Dioggene’ di Giacomo Battiato. Fresi recita in tre lingue italiane diverse per ciascuno dei monologhi (volgare toscano, lingua corrente del nostro XXI secolo, romanesco). Il 20 dicembre torna la musica con ’La Toscanini Next’, film musical: Roger Catino direttore, otto musicisti e sei cantanti, per uno spettacolo tra danza, recitazione e canto

La stagione riprenderà nel 2025, 14 e 15 gennaio, con ’La madre’ di Florian Zeller interpretata da Lunetta Savino, regia di Marcello Cotugno. Dal 17 al 19 gennaio di scena Vanessa Incontrada e Gabriele Pugnotta con ’Ti sposo ma non troppo’, testo e regia dello stesso Pignotta. Già approdato al grande schermo in una felice versione cinematografica nel 2014, lo spettacolo è aggiornato al tempo presente con un’edizione ricca di colpi di scena. Il 25 e 26 gennaio divertimento assicurato con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio protagonisti di ’Pigiama per sei’ di Marc Camoletti per la regia di Marco Rampoldi. Il 30 e 31 gennaio eccco Filippo Timi in ’Amleto2’, uno spettacolo di e con lo stesso Timi, interpretato da Elena Lietti, Lucia Mascino, Marina Rocco e Gabriele Brunelli.

A febbraio torna la musica con la Filarmonica Arturo Toscanini in ’Patetica, un’autobiografia’ (Oleg Caetani direttore e Boris Belkin al violino). Dal 14 al 16 febbraio Andrea Pennacchi presenta ’Arlecchino?’, scritto e diretto da Marco Baliani, con Marco Artusi, Federica Girardello, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzuccato e Anna Tringali. Musiche eseguite dal vivo da Giorgio Gobbo e Riccardo Nicolin. Il 19 febbraio è prevista la ’Notte Morricone’, regia e coreografia di Marcos Morau, musica di Ennio Morricone produzione di Aterballetto, fra le più importanti compagnie di danza internazionali. Marzo si aprirà (8 e 9) con Caterina Guzzanti in ’Secondo lei’, con Federico Vigorito; uno spettacolo sulla fragilità scritto e diretto da Caterina Guzzanti al primo testo di prosa e alla prima regia.

Grande appuntamento, fuori abbonamento, il 22 marzo, con ’Giulietta’, a cura di Daniele Cipriani, con Eleonora Abbagnato (etoile del Teatro dell’Opera di Parigi) e altri grandi nomi della danza e della musica: Ramon Agnelli, Simone Agrò, Rebecca Bianchi, Gabriele Consoli, Simone Repele, Sasha Riva, Michele Satriano, Mattia Tortora, Marcos Madrigal, Alessandro Stella e con la piccola Julia Balzaretti (figlia di Eleonora Abbagnato). Il 29 e 30 marzo riprende la prosa con Marco Paolini e Patrizia Laquidara in ’Boomers’. Il 1 e 2 aprile ecco il classico ’Sei personaggi in cerca d’autore’ da Luigi Pirandello con Sara Bertelà, Valerio Binasco, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Jurij Ferrini e con la partecipazione degli allievi della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino; la regia di Valerio Binasco. Dal 15 al 17 aprile arriva Alessio Boni con ’Iliade-Il gioco degli dèi’, testo di Francesco Niccolini, liberamente ispirato aIl’opera di Omero, la regiua è di Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer. La chiusura è affidata ancora alla musica, il 16 maggio, con l’Orchestra della Toscana (Niklas Benjamin Hoffmann direttore).

L.C.