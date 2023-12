’Il cappotto di Mario’ al bar Il Mulino

Domani la presentazione del romanzo “Il cappotto di Mario”, l’ultima fatica letteraria di Franca Sebastiani. Il romanzo, disponibile su Amazon, ha per protagonista un cappotto in attesa del ritiro in una lavanderia tradizionale. In quello che è un luogo di passaggio - o non luogo secondo l’antropologo Marc Augé - si intersecano nelle fibre del protagonista le storie dei proprietari degli altri capi e delle persone che, in attesa della stiratura o del lavaggio, portano con loro le rispettive vite, come se fossero anch’esse vestiti da smacchiare e rammendare. Nonostante il romanzo si ispiri ad alcuni eventi realmente accaduti, la fantasia dell’autrice permette al lettore di entrare nella rievocazione di Carrara nel corso del tempo, attraverso gli occhi di tante donne, donne che combattono la vecchiaia, un amore impossibile e relazioni tossiche. La presentazione sarà a Fosdinovo al bar “Il Mulino”, via Gignola 2, alle 18. Dialogo tra l’autrice e Micciché Mattia, in un luogo che ispira alla lettura e al riavvicinarsi alla cultura lunigianese.