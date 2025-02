Il cantiere mette ko le squadre di nuoto

A novembre il sindaco Persiani annunciava sui social l’inizio ufficiale dei lavori per la costruzione del nuovo impianto natatorio di Massa: "una struttura moderna, efficiente e all’avanguardia, che rappresenterà un fiore all’occhiello per la nostra città". Partiti dalla demolizione del vecchio impianto e il sindaco assicurava il rispetto del cronoprogramma stabilito. "Presto inizieremo a costruire quella che sarà una piscina di riferimento per sportivi, famiglie e appassionati" assicurava fissando il traguardo a marzo 2026.

E si discuterà di impianti sportivi nella seduta straordinaria aperta del consiglio mercoledì alle 18. In programma anche La convocazione annuncia anche l’audizione dei rappresentanti delle società e associazioni sportive e dei dirigenti scolastici.