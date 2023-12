Il bilancio della Provincia in consiglio

La Provincia si avvia all’approvazione del bilancio di previsione triennale fino al 2026 e lo farà nella seduta convocata per oggi alle 16 in prima adozione. Poi l’atto passerà all’assemblea dei sindaci convocata alle 18.30, chiamata ad esprimere un parere non vincolante, quindi un secondo passaggio in consiglio per l’approvazione definitiva alle 20. All’ordine del giorno, nella stessa seduta, ci sono la variazione di bilancio per l’applicazione di avanzo accantonato, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, la revisione delle partecipazioni azionarie detenute dall’ente, l’approvazione di patti parasociali per la società Area Spa, oltre alle mozioni e alle interpellanze presentate dai consiglieri provinciali.