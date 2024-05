Il bando per la scelta dei membri

Il Comune cerca i componenti per la commissione Progetto donna, Centro per le pari opportunità. La commissione deve essere composta da 15 persone da individuare con avviso pubblico ed esame delle candidature. 9 componenti saranno scelti secondo la maggiore rappresentatività sulle tematiche delle pari opportunità e delle differenze di genere fra gli appartenenti alle forze sindacali ed economiche, alle associazioni e ai comitati presenti sul territorio comunale che perseguono politiche di pari opportunità, costituite e operanti da almeno 6 mesi. I restanti 6 membri devono avere competenze ed esperienze relativamente alle differenze di genere e in ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della commissione. Gli interessati possono presentare la domanda entro e non oltre le 13 del 20 maggio, inviando l’apposito modulo al Comune , settore 8 supporto organi istituzionali, servizi sociali e politiche abitative tramite pec all’indirizzo: [email protected], oppure presentando la candidatura all’ufficio protocollo del Comune in Piazza 2 Giugno, o ancora inviandola tramite posta a mezzo di raccomandata. L’avviso e la domanda sono scaricabili sul sito del Comune web.comune.carrara.ms.it