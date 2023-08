Il Bancarel’Vino chiude col botto Le Piane Calevro è l’azienda regina Oltre duemila presenze giornaliere

di Michela Carlotti

Un’edizione con numeri record: il Bancarel’Vino 2023 ha registrato punte da 2mila e 200 presenze al giorno. Appassionati, produttori, esperti, avventori ma anche ospiti d’eccezione sono stati attirati dalla quarantesima edizione della nota kermesse vitivinicola mulazzese. Tre giorni di degustazione di vini, assaggi di prodotti tipici ed intrattenimento musicale. Ben 85 le corse fatte dalle 18 alle 2 della notte di sabato dalle navette da palazzo civico ad Arpiola al borgo di Mulazzo e ritorno. Sold out di vendite dei 2.500 bicchieri con serigrafia personalizzata Bancarel’Vino. Il concorso vitivinicolo quest’anno ha visto in gara una settantina di aziende vitivinicole divide per categorie di vini bianchi, rossi e rosati delle categorie Doc Colli di Luni, Doc Candia dei Colli Apuani, IGT Val di Magra, IGT Toscana, IGT Costa Toscana.

In piazza Dante una giuria con sommelier, giornalisti ed enologi ha decretato i vincitori per le categorie. Sei i premi: Vini bianchi nuove annate: primo classificato Le Piane - Calevro; secondo classificato Concresco - Il Verzane; terzo classificato Medea - tenuta Ca’Bianca. Vini bianchi vecchie annate: primo classificato Falce di Luna Calante - La Maestà; secondo classificato Yenenga - Incandia Bio; terzo classificato Rynaldo - Il Sogno. Vini Rossi annate 2022-2021: primo classificato per il secondo anno consecutivo Fugastro - La Maestà; secondo classificato Strinato - L’altra donna; terzi classificati ex equo La Merla - Terenzuola e Massaretta - Calevro. Vini Rossi 2020: primo classificato Deir - Monastero dei Frati Bianchi; secondo classificato Forma Alta - Terenzuola; terzo classificato Origini - Il Verzale. Vermentino d’annata 22: primo classificato L’Oro dei Valenti - società agricola Beatrice; secondo classificato Fosso di Corsa o - Terenzuola; terzo classificato Etichetta Nera - Cantine Lunae Bosoni. Bollicina eroica d’Italia: primo classificato Le Canne - azienda agricola Le Canne; secondo classificato Sweet - Il Sogno; terzo classificato Chapeaux - Il Sogno. Conferita la menzione speciale vino bianco vecchia annata a Fosso di Corsano - Terenzuola. Conferito anche il Premio speciale Conad all’agricoltura eroica: società agricola Beatrice.