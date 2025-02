Il ballo piange il suo Lorenzo. Chiesa gremita per Molitierno

Folla anche fuori dalla chiesa del Corpus Domini di Massa per l’ultimo saluto a Lorenzo Molitierno, il 29enne morto dopo esser stato vittima di un incidente stradale avvenuto a Romagnano, a due passi dal McDonald’s una settimana fa. Sono stati in tanti a ricordarlo prima della cerimonia funebre e poi dopo, mentre la salma del giovane veniva posizionata all’interno del carro funebre. Don Massimo Nocchi ha ricordato la figura del giovane, grande campione di latino americano, la sua famiglia composta dalla compagna Yana e dal piccolo Santiago, che soltanto alcuni giorni fa ha compiuto gli anni.

C’erano anche i genitori del giovane vittima di uno scontro tra il suo scooter e una utilitaria. Grande commozione, ma anche grande silenzio: gli amici hanno onorato il giovane con rispetto, rimanendo stretti nel loro dolore per tutta la cerimonia. Una marea di persone, anche fuori dalla chiesa, visto che Molitierno era molto conosciuto nel mondo del ballo. Sono arrivati praticamente da tutta Italia a rendere omaggio al ragazzo che nel corso della sua carriera sportiva si era messo in evidenza per le sue doti di danza.

Tanti i colleghi che hanno seguito con commozione tutta la cerimonia funebre, così come una delegazione della tifoseria della Massese che ha portato il suo saluto al ragazzo che era stato anche un supporter delle zebre. Soltanto alcuni giorni fa, quando la squadra di Pisciotta ha giocato in casa contro il Ponsacco, uno striscione ha ricordato il giovane vittima dell’incidente stradale.

A funerale finito, con il 29enne che riposa al cimitero di Turano, resta il dolore della famiglia e della compagna Yara, circondata dall’affetto dei suoi cari, con lo sguardo fisso sulla bara che custodiva il suo Lorenzo. Un dolore difficile da curare, una giovane e felice coppia che aveva progettato il suo futuro con un bimbo piccolo, duramente colpita da quel tragico incidente stradale avvenuto poco dopo l’ora di pranzo di una settimana fa.