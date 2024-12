"’I zir con Gregò", il pungente viaggio in città di Giuseppe Paolo Tramonti

Sarà presentato oggi, alle 16, alla Camera di commercio di Carrara, il libro di Giuseppe Paolo Tramonti (nella foto) "’I zir con Gregò". Sarà presente l’autore prsentato da Davide Lambruschi. Non mancheranno letture dell’opera affidate a Tonina Tessa e Michele Vatteroni. "Gregò a Carrara è molto conosciuto –si legge nella prefazione del libro curata da Romano Bavastro –. A chi fosse arrivato da poco o con la città avesse poca dimestichezza, si potrà ricordare che ad averne assunto il nome di scena è l’avvocato Giuseppe Paolo Tramonti, libero professionista, già uomo politico con alle spalle importanti cariche pubbliche, la più importante la presidenza della Camera di commercio. Oltre alla satira, fra le sue passioni c’è l’enigmistica, anche nelle vesti di autore. E Paolo Tramonti, lui pure avvocato, è il nome del figlio autore delle sapienti vignette che arricchiscono il volume".

"Con Gregò – continua Bavastro – risate a gògò, ma anche tante amare riflessioni. Se avete intenzione di farvi ‘n zir p’r Carara con Gregò non pensate soltanto di divertirvi. La satira pungente cui ricorre per descrivere luoghi e personaggi di questa città straordinaria, che tuttavia non riesce a farsi apprezzare come meriterebbe, fa sorridere, e letta in compagnia, certo qualcosa di più. Ma propone ambienti, monumenti, chiese e palazzi suggerendo riflessioni spesso amare imputabili sovente a quei padroni del vapore che seppure non indicati espressamente vanno cercati nei detentori del potere, economico e politico".