I Vincitori del Simposio Lunense a Fivizzano: Premiazione al Museo di San Giovanni

È giunta al termine la terza edizione del concorso di arte contemporanea Simposio Lunense che si è svolto a Fivizzano dal 31 luglio al 6 agosto. La cerimonia di premiazione si è tenuta all’interno del Museo di San Giovanni, dove una sala gremita ha accolto mosaicisti, scultori, curiosi e appassionati per ascoltare il verdetto finale della giuria e acclamare gli artisti. Dopo una settimana di lavoro in cui sette mosaicisti e sette scultori si sono impegnati creando da zero la loro opera, i giudici Francesca Nobili, Graziano Guiso, Cordelia Von den Steinen, Francesco Cremoni e Enzo Tinarelli hanno decretato vincitori: Valeria Ercolani con il mosaico intitolato “Passeggiata alle cave in un bellissimo giorno di pioggia” e Francesco Carapelli (nella foto) con la scultura “Bonsai”. Menzione speciale è andata a Felice Tagliaferri, scultore ipovedente che ha scolpito nella vicina Tenerano nell’ambito dell’iniziativa “Arte nell’Arte”. La formula “en plein air”, ha permesso a passanti e turisti di vedere ogni giorno le opere crescere e perfezionarsi sempre più, coinvolgendoli nel lavoro degli artisti. Presente alla premiazione una rappresentanza del Comune di Luni, che ha stretto un patto di amicizia con quello di Fivizzano nel nome dell’arte del mosaico. Nelle sei serate del Simposio sono state organizzate presentazioni di mostre, come quella di Anna Maria Masoni, “Libro d’artista” di Silvia Fossati e “Sonora”, conferenze come quella tenuta dal professor Triglia sul marmo e sul design e attività per bambini e adulti come il workshop gratuito di mosaico pensato e realizzato dalla mosaicista Suzanne Spahi.