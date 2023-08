’I vinalia rustica a Fossacava’ Degustazioni e laboratori

Alla cava romana di Fossacava domani un nuovo appuntamento con Tasting in Fossacava, dalle 18,30. In programma l’appuntamento dal titolo ’I vinalia rustica a Fossacava’: durante la festa dei vinalia rustica i Romani chiedevano agli dei di proteggere l’uva in vista della vendemmia. Il territorio di Luni, oltre che per il marmo, era famoso anche per il vino, giudicato il migliore dell’intera Etruria. Nel ricordo di questa antica ricorrenza verrà proposta una visita guidata della cava romana di Fossacava e il laboratorio a tema per i bambini. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 335 1047436 o 328 1919208, scrivere a [email protected] o seguire le pagine social.