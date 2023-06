I ‘versi murati’ a Caprigliola

Molte le opere arrivate, e passate al vaglio della giuria presieduta da Egizia Malatesta, per la rassegna letteraria nazionale che trasforma Caprigliola nel “borgo dei versi murati”, rassegna letteraria nazionale giunta alla quinta edizione. Un premio articolato in due sezioni: una riservata ai bambini delle Primarie del comprensorio e l’altra agli adulti di poesia a tema libero. Tra gli adulti ha vinto Vittorio Di Ruocco; secondo Pietro Catalano; terzo Giancarmine Fiume; quarta Cinzia Manetti e quinto Stefano Peressini. Il premio “Comune di Aulla” va al poeta Giuseppe Raineri; premio Unpli a Emanuela Dalla Libera; premio Confimpresa a Maria Grazia Franceschetti; premio I.P.laC a Andreina Trusgnach; premio Speciale Giovani a Matteo Novelli. Tra gli alunni primo Lorenzo Puglia; seguito da Davide Giordano; poi ex aequo Leonardo Galeazzi (III E) e Cecilia Venturini (V), ‘Classe di Merito’ alla III D della primaria di Albiano, premio ‘Scuola di Merito’ alla primaria Gandhi di Albiano.

Tutte le poesie premiate saranno lette pubblicamente alla cerimonia di premiazione oggi alle 17 in piazza della Porta, con la Filarmonica Caprigliolese, nel borgo di Caprigliola. Con le liriche vincitrici si arricchirà il percorso poetico emozionale che la Pro loco di Caprigliola, promotrice del concorso, intende realizzare attorno alla cinta delle mura. Un ringraziamento alla Regione Toscana e al Comune di Aulla nonché agli sponsor che hanno sostenuto l’evento.