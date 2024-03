“I sogni dell’edera“ di Carlo Del Nero

“I sogni dell’edera“, raccolta poetica di Carlo Del Nero Il 29 marzo, alla Biblioteca Diocesana di Massa, la poesia di Carlo Del Nero: viaggio tra ’contorni apuani’ e paesaggi dell’anima. Oggi alla Biblioteca Diocesana di Massa, in via dei Colli 2, alle 17.30, appuntamento con la poesia di Carlo Del Nero attraverso la sua prima raccolta I sogni dell’edera, un viaggio tra ’contorni apuani’ e paesaggi dell’anima. Il nuovo incontro de I Venerdì della Libreria Solidale sarà anche l’occasione per una riflessione sulla poesia, il poeta e i suoi lettori; ’Houston abbiamo un problema’, iconica frase che fa da sottotitolo all’evento, suona come appello lanciato al centro missione della Poesia.

Dialogherà con l’autore Silvana Cannoni del Circolo Lettori ad Alta Voce di Massa, mentre le letture dei brani avranno la voce di Gabriella Ghilarducci, Maria Martino e Massimo Norti. L’evento, inserito nel programma de I Venerdì della Libreria Solidale, è organizzato dal Circolo LaAV, Lettori ad Alta Voce di Massa, in collaborazione con il Centro Dal Libro alla Solidarietà di Massa, Biblioteca Diocesana di Massa-Pontremoli e Associazione Surus.