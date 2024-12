I sindaci dell’"area vasta" e le prospettive elettorali

La campagna elettorale per le regionali del 2025 si inizia a scartare sotto l’albero di Natale e uno dei protagonisti è di certo il presidente Eugenio Giani. Presente durante la puntata prefestiva de La Pisaniana, a Villa Cuturi a Marina di Massa, ha celebrato quel concetto che rappresenta di fatto il cavallo di battaglia della sua ricandidatura: la ‘Toscana Diffusa’ e per parlare degli obiettivi del 2025. Dai programmi per i festeggiamenti nelle diverse città alle iniziative per il sociale e per le persone in difficoltà; dalle opere realizzate o in corso ai sogni nel cassetto delle amministrazioni per il 2025; dai contributi in ottica Area Vasta alle tipicità del “Genius Loci” di ogni angolo di Toscana, tanti i temi e tante le suggestioni.

Un lancio televisivo in occasione della puntata intitolata ‘Auguri Area Vasta’ de La Pisaniana, programma in onda ogni domenica su 50 Canale e, quindi, anche questa sera alle 21: una trasmissione che si fa promotrice di una visione territoriale, culturale ed economica che va oltre i confini delle province. Al salotto tv, prodotto dal circolo culturale Filippo Mazzei (fondato a Pisa da Massimo Balzi 25 anni fa). La conduttrice del programma, la giornalista fiorentina Carlotta Romualdi, ha voluto chiamare a raccolta i sindaci di mezza Toscana, per gli auguri di Natale, a Villa Cuturi, a Marina di Massa. A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Persiani e con lui i sindaci di Carrara Serena Arrighi, di Lucca, Mario Pardini, di Livorno, Luca Salvetti, e di Pisa, Michele Conti.

Si è concentrato invece sui progetti solidali e natalizi il sindaco Persiani: "La solidarietà è da sempre un pilastro della nostra amministrazione. Durante il periodo natalizio, oltre agli eventi per famiglie e bambini, abbiamo messo in campo azioni concrete per supportare chi è più in difficoltà. Dalla campagna contro il freddo per i senza dimora al sostegno alla Caritas e all’Ospedale del Cuore, ogni intervento è stato pensato per far sentire tutti inclusi. Stiamo lavorando a lungo termine per creare una città più solidale, attraverso progetti di rigenerazione urbana che includono spazi dedicati al sociale e nuovi servizi di supporto". Importante anche il contributo e l’ augurio di tanti nomi che hanno preso parte alla trasmissione tv durante l’anno come quello di Massimo Gelati presidente di Evam, l’azienda del Comune di Massa che imbottiglia Fonteviva e che promette di continuare a valorizzare il legame fra territorio e comunità locali "attraverso iniziative dedicate alla promozione delle eccellenze locali e alla sensibilizzazione sull’importanza della tutela delle risorse idriche".

Immancabile anche la rubrica interna al programma di Teresa Sichetti, vicepresidente del Circolo culturale Filippo Mazzei, che per tutto l’anno ha condotto, in luoghi sempre diversi, la sua rubrica "Cambio di stagione". Stavolta insieme Sergio Chericoni, amministratore unico di Chean, toccherà il tema dell’edilizia sostenibile e delle bonifiche con un’azienda che da decenni opera in questo settore nella provincia apuana. In chiusura di trasmissione non mancherà lo spazio dedicato alla buona tavola. Un piatto per le feste ma a base di pesce, realizzato al Ristorante "Pancino 2", ai Ronchi.